Глава МИД объясняет, что встреча Зеленского и Путина в Казахстане маловероятна

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил ВВС.

По его словам, речь шла об общем предложении бывшего лидера Казахастана помочь организовать такую ​​встречу.

"Президент (Зеленский) сказал то, что он говорит и Меркель, и Макрону, что" безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места". О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу – такого разговора не было".

Пристайко утверждает, что предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.

"Если нужна помощь – я готов помочь. Ответ Зеленского был: "Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться", – пояснил глава МИД.

Министр напомнил, что ранее Казахстан уже предлагал вместо Минска проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе у себя. Но с логистической точки зрения Нур-Султан сложнее чем Минск.

"Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем – переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане (сейчас - Нур-Султан). Скорее всего, или в Берлине, или в Париже", – сказал министр.

Отвечая на вопрос, реальна ли встреча Зеленского и Путина тет-а-тет вне нормандского формата, глава МИД сказал: "Я так же, как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна".

По его словам, для обсуждения должно быть подтверждение от российской стороны.

"Тогда мы будем принимать решение. Но мы остаемся в нормандском формате. Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем когда мы говорим тет-а-тет", – подытожил он.

Напомним: бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 12 ноября заявил, что предложил президентам Украины и России провести встречу тет-а-тет в Казахстане и якобы уже получил согласие Владимира Зеленского.

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