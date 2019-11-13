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В Тернопольской области церковная община УПЦ защитила свой храм от захвата ПЦУ

13.11.2019 / 16:25
В Тернопольской области церковная община УПЦ защитила свой храм от захвата ПЦУ
Попытка захвата храма Источник: Центр інформації УПЦ
В селе Тетильковцы Шумского района Тернопольской области 12 ноября сторонники ПЦУ в сопровождении чиновников Шумской РГА и радикалов из «Правого сектора» пытались захватить храм УПЦ

Верующие в селе Тетильковцы Тернопольской области смогли противостоять сторонникам Православной Церкви Украины и «Правого сектора» захватить храм Украинской Православной Церкви под предлогом инвентаризации.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу «Шумщина православна» в Фейсбук.

В селе Тетильковцы Шумского района Тернопольской области 12 ноября сторонники ПЦУ в сопровождении чиновников Шумской РГА и радикалов из «Правого сектора» пытались захватить храм УПЦ.

«Не добившись проникновения в храм активисты ПЦУ неделями ранее, 23 октября пытались попасть в храм с помощью чиновников Шумской РГА. Будучи на приеме у местных чиновников верующие УПЦ испытывали давление и запугивание, но вместе с юристом смогли отстоять свои права и указать чиновникам на превышение их полномочий. 12 ноября попытка проникнуть в храм повторилась, но была напрасной, ведь община помешала захвату храма. Зато чиновники из района реально увидели то большинство, о котором так любят говорить активисты, ведь представителей ПЦУ было 5, а прихожан УПЦ более 50», - отметили представители церковной общины.

Переход общины Тетильковцев в ПЦУ состоялся незаконно, с привлечением членов территориальной общины и местных властей.

Распоряжение председателя Тернопольской ОГА о перерегистрации оспаривается в судебном порядке.

«Активисты так называемого перехода, не имея ключей в храм, уже неоднократно пытались попасть внутрь, но не имея особой поддержки реальных прихожан храма и жителей села привлекают представителей Правого сектора и органы местной власти к своим противозаконным действиям», - рассказали прихожане храма УПЦ.

Как сообщалось ранее, летом храм в селе опечатали и несколько месяцев в нем не совершаются богослужения.

Более 60 человек из общины УПЦ каждое воскресенье и в праздники собираются на церковном дворе для совершения уставных богослужений.

В церковной общине считают, что правоохранители должны принять соответствующие меры относительно радикалов из Правого сектора, которые пытаются повлиять на решения и деятельность органов местной власти и разжигают межрелигиозные конфликты между жителями села.

упц, пцу
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