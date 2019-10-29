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В Латвии зарегистрировали церковь в юрисдикции Константинопольского патриархата

29.10.2019 / 12:26
В Латвии зарегистрировали церковь в юрисдикции Константинопольского патриархата
Митрополит Рижский Александр Источник: Центр информации УПЦ
Регистрация новой церковной структуры не может происходить без согласования с Фанаром и латвийскими властями

Министерство юстиции зарегистрировало «Латвийскую православную автономную церковь в юрисдикции Константинопольского патриархата».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на company.lursoft.lv, 24 октября запись о регистрации появилась на сайте лицензированной компании повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики.

«Весьма вероятно, что на западном направлении РПЦ откроется новый фронт. Если Константинополь вместе со светскими властями захотят запустить в Латвии украинский сценарий, серьезный отпор от ЛПЦ (Латвийская Православная Церковь – Ред.) они вряд ли получат», – прокомментировали происходящее на Telegram-канале «Религия сегодня».

«Религия сегодня» отметили, что регистрация новой церковной структуры не может происходить без согласования с Фанаром и латвийскими властями.

В 1921 году Латвийская православная церковь получила от московского патриарха Тихона статус самоуправляемой.

В 1936 году руководство Латвийской церкви разорвало общение с РПЦ и перешло в юрисдикцию Вселенского патриархата.

В 1940 году Латвия присоединяется к СССР, Латвийская церковь вновь становится частью РПЦ.

К 1994 году была создана Латвийская православная автономная церковь (ЛПАЦ).

В 1996 году Минюст Латвии постановил, что для каждой христианской конфессии может быть зарегистрирована только одна религиозная организация.

2011 году Фанар стал активно интересоваться судьбой «Латвийской православной автономной церкви», им позволено поминать за богослужением Константинопольского патриарха Варфоломея.

В 2017 году ЛАПЦ обратилась в Конституционный суд, чтобы отменить постановление Министерства юстиции о регистрации христианских конфессий в стране.

Конституционный суд удовлетворил иск сторонников «автономной церкви».

Источник: Inpress.ua
рпц
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