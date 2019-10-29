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Запорожский митрополит УПЦ призвал не забывать заслуги героев Второй мировой войны

29.10.2019 / 13:28
Запорожский митрополит УПЦ призвал не забывать заслуги героев Второй мировой войны
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит отметил значимость исторического события – Дня освобождения Украины

Современные идеологи пытаются лишить украинцев корней, нивелировать заслуги героев Второй мировой войны и пытаются заставить поверить в ложь о временах борьбы с фашизмом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в 75-ю годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука на своем Телеграм-канале.

«Сегодня я посетил Музей техники, действующего в составе одного из наших промышленных столпов – АО “Мотор Сич”, где узнал много интересных фактов о наших запорожских героях, принесших жертву ради будущего.

Так, например, незаслуженно забыт наш земляк, Петр Щербина, который первый водрузил знамя на центральной колонне Рейхстага. Хотел бы, чтобы те, кто сейчас у руля власти, смогли отметить настоящий подвиг нашего земляка, пусть даже посмертно, и присвоили звание Героя Украины!», - написал митрополит.

Владыка Лука призвал украинцев не забывать подвиги героев Второй мировой войны.

«“Запорожцы – знаменосцы Победы”, гласит стенд, знакомящий нас с биографическими сведениями и перечнями заслуг перед государством, народом, человечеством. То, что можно узнать из прочтения этой, в частности, информации внушает гордость за наш народ, наших отцов-освободителей. Их жизненный подвиг не должен быть забыт!», - отметил архиерей.

Митрополит отметил значимость исторического события – Дня освобождения Украины.

«Этот знаменательный день важен для каждого из нас, однако, мы, к сожалению, не знаем имена всех героев, отдавших свою жизнь за освобождение украинской земли от фашистских захватчиков и их пособников. Это день радости и скорби. Одержав победу в войне с фашизмом, наши отцы пожертвовали своими жизнями, многие из наших недалеких сродников претерпели лишения, о которых страшно даже помыслить современному человеку», - подчеркнул владыка Лука.

Запорожский митрополит поздравил украинцев с Денем освобождения от фашистских захватчиков, и попросил «помнить о тех, благодаря кому этот день сегодня мы чтим, молиться о них и благодарить за великую Победу, важную для каждого из нас, не только украинцев, но и сего мира.

Вечная память усопшим и многая лета живущим героям, реальным хранителям истории победы, низкий поклон!».

*** День освобождения Украины от фашистских захватчиков» — национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины, который отмечается ежегодно 28 октября.

Источник: Inpress.ua
Вторая мировая, УПЦ, митрополит Лука
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