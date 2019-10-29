Троян заверил, что полиция не будет выселять Нацкорпус из Золотого

Об этом сообщает 28 октября пресс-служба Нацполиция Украины

Дословно: "По словам Вадима Трояна, совместная группа из полицейских и военнослужащих ВВС посетила здание, где разместились представители Национального корпуса, с целью обычной проверки. Такая проверка является нормальной действием, поскольку территория, где расположен населенный пункт Золотое-4, относится к зоне проведения операции Объединенных сил".

Прямая речь Трояна: "Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол "кто-то кого-то будет штурмовать", нельзя".

Он возразил, что полицейские намерены выселять кого-то из Золотого, а также призвал не спекулировать на этой теме.

Напомним, 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск.

Во время общения с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать.... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ведь не лох какой-то".

Впоследствии в заметке на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.

В свою очередь в штабе операции объединенных сил заявили, что люди с оружием, которым в субботу в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому предоставляется правовая оценка.

27 октября лидер Нацкорпусу Андрей Белецкий заявил, что ветераны не уйдут из Золотого-4, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".

Позже Троян заявил, что ветераны-добровольцы, которые должны легальное оружие, вывезли ее в сопровождении полиции из Золотого-4.

В понедельник, 28 октября, к ветеранам, которые находятся в поселке Золотом Луганской, приехали вооруженные полицейские и пытались провести обыски у бойцов.

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