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Число пострадавших из-за отравления вирусным гепатитом в Чернигове выросло

29.10.2019 / 17:52
Число пострадавших в результате заболевания вирусным гепатитом в Чернигове выросло до 15. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в лечебном учреждении с подозрением на гепатит "А" находится на лечении 15 учащихся СОШ № 7 г. Чернигов.

Напомним, ранее сообщалось о 13 пострадавших в результате заболевания. Кроме того, полиция открыла уголовное производство по этому факту.

Производство открыто по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в этом году зафиксировано 626 отравлений детей из-за питания в школах и садах. Он провел по этому вопросу селекторное совещание.

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Чернигов, гепатит А
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