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Запорожский митрополит рассказал, почему не нужно стесняться своей веры

29.10.2019 / 17:30
Запорожский митрополит рассказал, почему не нужно стесняться своей веры
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Запорожский архиерей считает, что сравнивать церковь с социальными явлениями в корне неверно и цитирует высказывание патриарха Варфоломея, который сказал, что ПЦУ «больше ассоциируется с демократией на Западе, чем с репрессивным режимом на Востоке»

Каждый раз, когда мы стесняемся жить по заповедям и поддаемся современному веянию греха - мы предаем Христа.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«У людей, в основной массе, уже не возникает чувства стыда от явной пошлости, блуда, подлости. Современное человечество не стесняется открыто грешить, а тех, кто осуждает беззаконие, делает изгоями общества. ЛБГТ - «культура» этому наглядный пример», - отметил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что сегодня многие «кто получил в своей Матери- Церкви благодать крещения и дары Духа Святого, стали Ее стесняться. Почему? Да потому что те же источники, которые пропагандируют всевозможные виды и формы греха, объявили, что она неправильная и не прогрессивная».

Запорожский архиерей считает, что сравнивать церковь с социальными явлениями в корне неверно и цитирует высказывание патриарха Варфоломея, который сказал, что ПЦУ «больше ассоциируется с демократией на Западе, чем с репрессивным режимом на Востоке».

«Для меня Церковь ассоциируется не с режимами, а со Христом. Только у тех людей, которые потеряли Бога и забыли о Евангелии, Церковь может сравниваться с какими-то социальными режимами», - объяснил владыка.

Архиерей УПЦ считает, что «если мы сейчас будем стесняться своей праведности и веры, то в будущем веке нам придется вечно стесняться своего стыда и срама».

упц, пцу
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