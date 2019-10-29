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Предстоятель Элладской Церкви в письме к Епифанию восторгается новой церковной структурой

29.10.2019 / 17:23
Предстоятель Элладской Церкви в письме к Епифанию восторгается новой церковной структурой
ПЦУ Источник: ПЦУ
Предстоятель Элладской Церкви в письме рассказал, что ранее поздравлял Епифания с избранием главой ПЦУ

Священный Синод Элладской Православной Церкви за подписью Главы Синода Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима отправил письмо главе Православной Церкви Украины Епифанию.

Как сообщает на сайте ПЦУ, письмо поступило 28 октября (регистрационный № 4751 от 21.10.2019).

В письме Предстоятель Элладской Церкви обращается к Епифанию «весьма дорогой и желанный брат и сослужитель».

Архиепископ Иероним написал, что он с большим удовольствием воспринял известие «об инициативе и действиях […] Константинопольской Церкви, рассмотрев благосклонно вопрос о Вас и иерархов вокруг Вас[…], а также узнали о […] провозглашения автокефалии и самоуправления Святейшей Церкви Украины (ПЦУ –ред.), отмечены теми же правами и обязанностями, которые имеют другие Автокефальные Церкви».

Также Предстоятель Элладской Церкви в письме рассказал, что ранее поздравлял Епифания с избранием главой ПЦУ.

«Мы направили […] искренние поздравления, лично наши, Священной Иерархии и набожного клира, боголюбивого народа Элладской Церкви», - говорится, в частности, в письме.

Архиепископ Иероним пожелал Епифанию «много плодотворных лет, ради блага сестринской Святейшей Церкви Украины, и чтобы Ваше Блаженство освободило Церковь Украина полностью от беспокойства, которое взбудоражило ее, разрушая ее единство, и восстановило в ней в полной мере мир, покой, устойчивость во славу Бога».

Источник: Inpress.ua
Епифаний, ПЦУ
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