Трамп назвал Зеленского российским президентом

Казус случился на брифинг Трампа на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

Прямая речь: "Теперь они не хотят говорить об обличителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (Адам Шифф, глава специального комитета по разведке Палаты представителей США - ред.). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. Ничего вообще".

На оговорку уже обратили внимание журналисты. Трамп комментировал в частности ситуацию, которая может привести к его импичменту, и сначала трижды упомянул об "идеальном разговоре" с украинским президентом. Но потом настаивая, что он не оказывал давление на Зеленского, почему-то назвал его российским президентом.

Напомним, в начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

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