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Горбатюк: Рябошапка считает, что преступной организации Януковича не было

25.10.2019 / 11:48
Уволенный с должности руководителя управления специальных расследований Сергей Горбатюк заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что преступной организации беглого президента Виктора Януковича не было.

 

Об этом шла речь в интервью Горбатюка на "Радио НВ" 

По его словам, Рябошапка считает это "выдумкой Луценко" (экс-генпрокурора – ред.).

Горбатюк сообщил, что соответствующие подозрения были направлены Януковичу и его соратникам: экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко, бывшему руководителю ГПУ Виктору Пшонке, экс-премьеру Николаю Азарову и его заместителю.

Кроме этого, бывший руководитель управления спецрасследований связывает свое увольнение с нежеланием Генеральной прокуратуры расследовать дела банды Януковича, поскольку "у власти находятся лица, которые работали в то время в Кабмине". Он утверждает, что некоторым из них и сейчас можно вручить подозрения.

Прямая речь: "Такие заявления (об отсутствии ОПГ Януковича, – УП) есть, и предпринимаются шаги для того, чтобы это (звено расследований) разрушить. Я говорил: "Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка — пожалуйста, там есть 5 тысяч томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства".

Напомним: Горбатюк с 2014 года возглавлял расследование преступлений во время Революции Достоинства.

23 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

Такое решение Горбатюк связывает с тем, что он "неудобен" для нового руководства ГПУ. Формальным основанием увольнения Горбатюк считает переаттестацию прокуроров.
В ГПУ сослались на статью о "ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры".

В пресс-службе ГПУ УП уточнили, что Горбатюка уволили и с должности руководителя управления, и из генпрокуратуры в целом.

19 октября прокурор управления спецрасследований Алексей Донской заявил, что Генеральная прокуратура не допустила к аттестации его и Сергея Горбатюка.

29 августа Зеленский внес в Раду законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

В проекте закона речь шла о ликвидации военной прокуратуры, уменьшении штата прокуратуры, приостановлении деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров к 1 января 2021 года. Кроме того, к генеральному прокурору возвращается требование иметь высшее юридическое образование.

19 сентября Рада приняла закон во втором чтении. "За" проголосовали 259 депутатов.
Согласно закону, все прокуроры, желающие остаться в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию.

Источник 

Янукович, Горбатюк, Рябошапка
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