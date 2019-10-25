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Запорожский митрополит считает, что ПЦУ — это исключительно политический проект

25.10.2019 / 11:20
Запорожский митрополит считает, что ПЦУ — это исключительно политический проект
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит считает, что «Православие хотят заразить раковыми клетками»

Православная Церковь Украины — это исключительно политический проект, который никакого отношения к Православию не имел, и иметь не может.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Смотря на этот дипломатический цирк (встреча главы ПЦУ с госсекретарем США – ред.), я задаю себе вопрос «Неужели кому-то еще не понятно, что такое ПЦУ и зачем была нужна вся эта томосиада?». Еще раз убеждаюсь в абсолютной лживости того, что преподносится нам, как «демократические ценности», «права и свободы человека» и прочее. Неужели есть люди, которые всерьез думают, что американцы так обеспокоены нашей свободой совести, что прикладывают титанические усилия на то, чтобы продавливать идею (новой украинской Церкви – ред.). в мировое Православие? И почему они свое беспокойство не направят на ту же Африку, Индию, где физически вырезают все христианское население любых его конфессий?», - спрашивает митрополит Лука.

Он считает, что «Православие хотят заразить раковыми клетками».

«Хотят, чтобы человеку было невозможно разобраться кто епископ, а кто мирянин, кто крещен, а кто нет. Любой епископ или священник, который причащается из одной чаши с раскольником, сам становится таковым и отпадет от Церкви. Мирянин, рукоположенный мирянином, будет венчать и крестить. Сколько приходов и церквей будет задекорировано богослужебной бутафорией? Какой хаос начнется в мировом православии!?», - спрашивает владыка Лука.

Запорожский архиерей считает, что представители ПЦУ и Фанара «служат своим хозяевам, которые ведут игры темного закулисья против Бога и Его Церкви. Поэтому они едут кланяться им в ноги, получать из их рук награды за кровавые «заслуги в деле мира». Но свою последнюю «награду» они получат от Бога на Страшном суде. Мне же искренне жаль тех людей, которые, увлекаясь всем этим политиканством и лживой пропагандой, губят свои души, идя вслед за волками в овечьей шкуре».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука, ПЦУ
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