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В Киев прибудет уникальная грузинская святыня

08.10.2019 / 17:45
В Киев прибудет уникальная грузинская святыня
Православная святыня Источник: Центр информации УПЦ
Образ доставят из Грузии по просьбам прихожан и благословению настоятеля обители архиепископа Фастовского Дамиана

В Киевском Введенском мужском монастыре будет пребывать уникальная святыня – икона преподобного Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе) и святителя Спиридона Тримифунтского с частицами святых мощей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на фейсбук Свято-Введенского монастыря, образ доставят из Грузии по просьбам прихожан и благословению настоятеля обители архиепископа Фастовского Дамиана.

«Преподобный Гавриил (Ургебадзе) и святитель Спиридон очень почитаются нашими прихожанами. Приглашаем всех желающих посетить наш монастырь для молитвенного поклонения перед святыней», – отмечается в сообщении на официальной странице монастыря.

Икона будет находиться в Введенском монастыре с 11 по 13 октября.

икона, упц
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