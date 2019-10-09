В УПЦ рассказали об отношениях с новой властью

С приходом новой власти у верующих появилась надежда на защиту своих конституционных прав.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) в эфире канала «Перший козацький».

«Появилась сдержанная надежда. Наверное, такими словами можно было бы охарактеризовать положение Украинской Православной Церкви и ее отношения с властью», – отметил епископ Виктор.

Архиерей УПЦ процитировал слова Президента Украины Владимира Зеленского, которые тот сказал в ходе встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем 8 августа 2019 года:

«Я буду отстаивать независимость Церкви. Государство не должно вмешиваться в дела Церкви».

Епископ Виктор отметил, что Зеленским тогда так и не было подписано подготовленное Фанаром совместное заявление.

«Позднее верующие Ровенской епархии встретились с Президентом и рассказали ему о притеснениях и гонениях со стороны активистов ПЦУ и некоторых представителей прежней власти. Около 200 православных украинцев из УПЦ, среди которых было около 30 священнослужителей, собрались в тот день у входа в международный аэропорт Ровно», - напомнил епископ Виктор.

Архиерей УПЦ отметил, что верующие канонической Церкви не добиваются каких-то особенных привилегий, а просят лишь о защите своих конституционных прав.

«Ведь мы не требуем ничего особенного. Да, мы самая крупная религиозная организация в Украине, которая насчитывает более 12 000 приходов, более 270 монастырей, практически 5 000 монашествующих, но мы не требуем к себе особого отношения. Мы требуем, чтобы было ровное отношение по закону ко всем религиозным организациям. Нам не нужно особого отношения», – подчеркнул епископ Виктор.

«Мы хотим, чтобы все жили согласно закону и Конституции Украины, и чтобы каждый человек имел возможность и свободу исповедовать свою веру», - сказал владыка Виктор.

По мнению иерарха УПЦ, сейчас притеснения канонической Церкви могут продолжаться лишь потому, что на многих постах остались представители прежней власти.