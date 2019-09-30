Войти | Зарегистрироваться
12:13

понедельник,
30 сентября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Голосеевском монастыре психологи и врачи-гинекологи расскажут, как уговорить беременных не делать аборт

30.09.2019 / 10:46
В Голосеевском монастыре психологи и врачи-гинекологи расскажут, как уговорить беременных не делать аборт
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Форум посвящен комплексной поддержке беременных женщин, которые оказались в сложной ситуации и находятся перед выбором: рожать или нет

В Киеве на территории Свято-Покровской Голосеевской пустыни 5-6 октября состоится конференция «Аборт - новый взгляд. Концепция комплексной поддержки кризисной беременности».

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и на Facebook-страницу общественной организации« Pro-life Украина».

Форум посвящен комплексной поддержке беременных женщин, которые оказались в сложной ситуации и находятся перед выбором: рожать или нет.

В работе конференции примут участие руководители pro-life организаций со всей Украины, психологи и врачи-гинекологи. Также выступит лидер молодежного движения pro-life в Европе.

Программа конференции предусматривает разработку общего плана действий по организации помощи женщинам, оказавшимся на грани прерывания жизни нерожденных детей, тренинг для психологов и гинекологов «Как отговаривать женщин от абортов», мастер-класс по просветительской деятельности, тренинг «Как привлекать молодежь к "Pro- life"».

Источник: Inpress.ua
беременность, аборт, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 сентября
27 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.