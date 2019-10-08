В УПЦ назвали причины, почему не стоит делать аборт даже по медицинским показаниям

Если плохие прогнозы врачей подтверждаются, ребёнок рождается больным, и живёт несколько дней, очень важно, чтобы он был крещен, поэтому не стоит делать аборт даже по медицинским показаниям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на интернет-издание «Фома в Украине», об этом епископ Гостомельский Тихон сказал на международной конференции «Аборт — взгляд по-новому. Концепция комплексной поддержки кризисных беременных», которая состоялась в Свято-Покровском Голосеевском монастыре.

«Эта конференция необходима, поскольку деятельность в защиту жизни нерожденных младенцев сохраняет жизнь многим людям и многих предохраняет от страшного греха убийства», — сказал епископ Тихон.

Владыка рассказал, как отговорить женщин делать аборт.

«Я не раз отговаривал женщин от аборта. Есть очень хорошие противоабортные фильмы — например, "Не убий". Я обычно говорю им: "Посмотрите этот фильм. И если после этого Вы сможете сделать аборт, Вас нельзя будет называть человеком". Такие женщины потом приходили и говорили: "Мы не будем делать аборт". У меня даже был случай, когда женщина пришла с четвертой стадией рака, у неё были последние сроки беременности. Врачи говорили ей сделать аборт: во-первых, они боялись, что будет нездоровый ребёнок, а во-вторых, переживали за здоровье матери. Я сказал этой женщине: "Если Вы сделаете аборт, Вы будете убийцей. Если сохраните жизнь ребёнку и умрёте при родах, Вы будете мученицей". Через некоторое время ко мне пришел отец и сказал, что она умерла при родах, а ребёнок абсолютно здоровый», - сказал епископ.

По его мнению, даже если плохие прогнозы врачей подтверждаются, ребёнок действительно рождается больным и живёт несколько дней, очень важно, чтобы он «родился для Вечности — был крещён». Если ребёнок имеет физические недостатки, он всё равно является личностью. Кроме того, известны примеры, когда, не смотря на тяжёлые заболевания, люди достигали высот — например, Стивен Хокинг.

«Ещё один случай. У женщины была четвёртая беременность, её муж упал с высоты и разбился. И она пришла ко мне и говорит: "Я не смогу содержать этого ребёнка". Я сказал: "Это не Вы, а Бог будет его содержать. Ребёнок не виноват в том, что случилось. Вы же не возьмёте нож и не убьёте своих старших детей из-за того, что их будет тяжело содержать". Женщина отказалась от аборта и сегодня растит своих детей, она рада, что поступила тогда мудро», — поделился архиерей.

Владыка подчеркнул, что каждый человек — это уникальная личность, и он ею является с момента зачатия. И никто не имеет право отбирать у него жизнь, кроме Того, Кто дал её человеку. «Аборт — это убийство. И никакие показания врачей (которые, к тому же, могут ошибаться) и никакие жизненные обстоятельства не могут оправдать этот грех», — подчеркнул он.

В работе конференции приняли участие более 100 человек со всех регионов Украины. Организаторы — движение «Pro-life Украина» и ОО «Вся Украина».

Целью конференции было создание площадки для обмена опытом психологов, священнослужителей, врачей, педагогов, волонтёров, которым не безразлична тема защиты жизни нерожденных детей.