Новый глава Нацполиции: выбранный курс менять не собираюсь

Об этом шла речь в интервью Клименко Lb.ua

Клименко говорит, что собеседования в Офисе президента у него не было, он встречался только с премьер-министром и министром внутренних дел, при назначении выступал в Кабинете министров.

Прямая речь: "И в Кабмине, и позже, когда министр представлял меня личному составу, я объявил основные моменты моей дальнейшей работы и курса Нацполиции в целом. Выбранный курс менять не собираюсь. Это – первое.

Второе – для меня очень важно существенно улучшить состояние реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений".

Клименко заверил: "Оценка работы полиции и отношение к ней населения имеют важнейшее значение. И это не красивые слова. За последние годы мы сделали очень много для того, чтобы полицейский был не просто "красивой вывеской", а чтобы каждый житель самого отдаленного населенного пункта нашей страны знал, что полицейский рядом и придет на помощь в любое время".

Прямая речь: "Система приема заявлений и жалоб граждан должна быть усовершенствована. Я буду категорически пресекать любые фальсификации, попытки оставить без рассмотрения обращения граждан. С этого начинается отношение к нам общества.

На каждый вызов должен выезжать полицейский – офицер громады, патрульная полиции или следственно-оперативная группа. И мы обязаны это обеспечить. Эта система реагирования сегодня является проблемной из-за нехватки, в первую очередь, личного состава в некоторых регионах, транспорта, материально-технического обеспечения".

Клименко констатировал: "Случается, что личный состав отказывается выезжать или умышленно задерживает выезд. Мы таких из системы реагирования убираем. Но поскольку скамья запасных у нас не очень большая, приходится переучивать, объяснять, что так делать нельзя, где-то применять дисциплинарные меры, а где-то мотивировать. Для этого есть дисциплинарный устав, которым мы регулируем наши отношения с каждым сотрудником".

Об обновлении кадров: "Нас – 130 тысяч человек. Еще в '15-м году замминистра внутренних дел того времени Эка Згуладзе говорила, что для того, чтобы поменять весь личный состав и найти новые лица, необходимо 10-12 лет. Министр внутренних дел и мы знали, какую реформу затеваем, на какие жертвы идем. На сегодняшний день мы поменяли 40% персонала. Осталось 60%.

Восстановилось (через суды – ред.) не менее 3 тысяч. Увольняем второй раз...

Суды не всегда справедливы. Это наше субъективное мнение. В то же время, могу сказать, что есть ошибка и со стороны молодой Национальной полиции 2015-2016 годов, когда у нас еще не было достаточной нормативной базы. Документы на увольнение из рядов полиции иногда составлялись неправильно, давали возможность оспорить их в суде".

О зарплатах: "Мы не успеваем за зарплатами, которые растут в "народном хозяйстве". Старт сержанта Национальной полиции Украины составляет 9 тысяч гривен. С этого года повысили зарплату оперуполномоченным – их оклад в районе 11 500-12 500 грн. Это не тот уровень, который мы бы хотели, хотя и куда лучший, чем был до реформы".

О патрульных: "Нас очень волнует некомплект в патрульной полиции, потому что это фундамент, наше будущее. Люди, которые сейчас в патрульной полиции через 5, 10 или 15 лет будут руководителями среднего и высшего звена Нацполиции. Мы на это надеемся, и к этому их готовим. Наша цель, чтобы каждый сотрудник, который пришел в полицию, прошел службу в патруле, прежде чем идти дальше. Вот как удержать этих людей на службе, – это проблема. И не только в зарплате. Из-за некомплекта есть проблема с нарушением распорядка дня".

"Я хочу, чтобы все службы Национальной полиции работали в единой системе: следствие, подразделение криминального блока, подразделение превенции. Они должны обмениваться информацией и работать единым кулаком. Это касается, в первую очередь, регионов. Если в центральном аппарате это работа на сегодняшний день настроена, то в регионах есть над чем работать", – сказал также глава Нацполиции.

Источник