Войти | Зарегистрироваться
12:05

вторник,
08 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Ткаченко нацелился на пост Кличко: уже подал декларацию

08.10.2019 / 11:16
Народный депутат от "Слуги народа" экс-гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации.

В декларации Ткаченко указал, что ему принадлежит 5% телерадиокомпании "Студия 1+1", 25% ООО "Бабель", почти 17% "Квартал ТВ", почти 17% "1+1 продакшн".

Ткаченко – конечный бенефициар 12-ти ООО, а именно: "СОЛЮШНЗ", "ВИЖН ТВ", "ВИЖН МЕДИА", "ПЛЮС ТВ", "Бабель", "КИНОЛАВ", "КНИГОЛАВ", "БАВАРСКИЙ ДВОР", "ФОНД РАЗВИТИЯ КИНОИСКУССТВА", "Новая киностудия", "ПЛАНЕТА КИНО", "НТМ" и 2-х частных обществ - СИНЕМА ЛАВ ЛТД (зарегистрирована в Великобритании) и "А.Т.ТРЕЙДИНГ".

В прошлом году он заработал по основному месту работы на телеканале "1+1" почти 30 млн гривен, а его жена Анна - почти 13 млн грн.

Нардеп сохраняет 300 тыс. долларов наличными и более 10 тыс. доллар на банковских счетах, а в жена - 30 тыс. долл. наличными, почти 5000 долларов и более 170 тысяч гривен в банках.

Также экс-гендиректор телеканала задекларировал три торговых марки: словесный знак латинскими буквами "ТКАЧЕНКО", словесный знак "НОВАЯ СТУДИЯ" и "НОВЫЙ ЯЗЫК".

У супругов две квартиры в Киеве площадью 133 и 46 кв.м. Ткаченко передвигается на Range Rover Sport 2013 выпуска, который принадлежит "1+1", а его жена ездит на BMW X5 2016 выпуска.

Напомним: в партии "Слуга народа" имеют две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации. Это - Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.

Офис президента добивался увольнения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.

Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.

4 сентября Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.

Источник 

Киев, КГГА, Ткаченко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 октября
7 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.