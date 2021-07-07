Епископ УПЦ рассказал, почему Церковь негативно относиться к аборту

Аборт – это грех убийства, и любое его объяснение не может быть принято в качестве достаточного морального оправдания.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Церковь всегда резко негативно относилась к абортам и выступала за запрет их. Даже совершение аборта по медицинским показателям нельзя считать нравственно-оправданным. С другой стороны, и медики очень часто ошибаются, а родители, отказавшиеся от «предписанного» аборта, рожали нормальных детей», — сказал епископ Виктор.

Он отметил, что важным моментом является общее нравственное состояние народа, который сотнями тысяч в год убивает своих детей. «Не можем говорить о высоком уровне духовности, о моральных и христианских ценностях и при этом стоять в очереди в абортарии», - сказал архиерей.

Владыка подчеркнул, что «благословения Божьего не будет для тех, кто считает, что аборт – это «право», а «прерывание беременности» – не убийство».

«Ситуация с абортами усугубляется еще и демографическим кризисом. Печально, что Украина, занимая одно из первых мест в Европе по абортам», - констатировал архиерей.

При этом, епископ Виктор подчеркнул, что нельзя считать виноватыми в абортах только женщин, решившихся на такой поступок. «Виноваты все – и их мужья, которые подталкивают к абортам или пьянством, или нежеланием работать и содержать семью; и государство, которое не стремится материально и законодательно поддержать молодых и многодетных родителей; виновато и общество, в котором иметь много детей – «не модно» или даже «стыдно», - сказал он.

«К сожалению, это неразрешенная и усугубляющаяся проблема. Решать ее нужно сообща, всеми силами и вместе», - заключил владыка.