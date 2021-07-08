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Кабмин одобрил санкции против Беларуси. Окончательное решение за СНБО

08.07.2021 / 09:42
Кабинет министров Украины одобрил введение санкций против Беларуси. В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом шла речь на заседании правительства.

Отметим, проект постановления был одобрен без обсуждения, поэтому на заседании Кабинета министров не озвучили новые подробности. В материалах на сайте правительства санкционного списка нет.

Напомним, украинская сторона намерена ввести санкции с учетом решений Совета ЕС об ограничительных мерах против причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в 2020 году.

Киев готовит санкции за нарушение прав человека в Беларуси, репрессии и насильственное подавление мирных протестов, пытки, а также незаконные задержания, в том числе, граждан Украины. Согласно постановлению, санкции против Беларуси отвечают требованиям защиты национальных интересов Украины.

Напомним, с августа 2020 года Европейский союз ввел уже четыре пакета санкций против Беларуси, в том числе секторальные, которые затронут экспорт основных видов белорусской продукции.

Кроме того, под персональными санкциями ЕС находится руководство силовых ведомств страны, нелегитимный президент Александр Лукашенко и другие.

Источник

Кабмин, санкции, Беларусь
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