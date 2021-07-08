Кабмин одобрил санкции против Беларуси. Окончательное решение за СНБО

Об этом шла речь на заседании правительства.

Отметим, проект постановления был одобрен без обсуждения, поэтому на заседании Кабинета министров не озвучили новые подробности. В материалах на сайте правительства санкционного списка нет.

Напомним, украинская сторона намерена ввести санкции с учетом решений Совета ЕС об ограничительных мерах против причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в 2020 году.

Киев готовит санкции за нарушение прав человека в Беларуси, репрессии и насильственное подавление мирных протестов, пытки, а также незаконные задержания, в том числе, граждан Украины. Согласно постановлению, санкции против Беларуси отвечают требованиям защиты национальных интересов Украины.

Напомним, с августа 2020 года Европейский союз ввел уже четыре пакета санкций против Беларуси, в том числе секторальные, которые затронут экспорт основных видов белорусской продукции.

Кроме того, под персональными санкциями ЕС находится руководство силовых ведомств страны, нелегитимный президент Александр Лукашенко и другие.

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