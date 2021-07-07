Встреча Путина с Зеленским не состоится, пока Медведчук находится под домашним арестом, - Белковский

Об этом в интервью изданию Lenta.ru заявил политолог и публицист Станислав Белковский.

"Сейчас он (Зеленский, - ред.) хочет как-то разменяться Медведчуком с Путиным. То есть включить его в некий "обменный фонд", как это часто бывает на войне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву дал понять, что судьба Медведчука является препятствием к ближайшей встрече двух президентов. Видимо, пока он не выйдет из-под домашнего ареста, переговоры не состоятся. Это не единственное, но это одно из условий", - отметил политолог.

Белковский напомнил, что президент России был очень раздражен гонениями на Медведчука, и неоднократно намекал Зеленскому о том, чтобы тот перестал преследовать Медведчука.

"Путин хорошо знает дворцовый этикет и протокол, и он, конечно, был очень раздражен гонениями на Медведчука. Но он не мог говорить об этом в открытую и сразу — это было бы несолидно. Но Путин даже упоминал несколько раз Медведчука публично, в том числе во время прямой линии с народом, что еще раз подчеркивает, что этот вопрос его занимает. Ситуацию надо рассматривать с учетом того, что для Путина в целом личное важнее политического. Иногда бывает и наоборот, но в целом так. Именно поэтому он держит при себе своих друзей всю жизнь и никогда не удаляет от себя, если только они не совершают роковых ошибок... Такие же сюрпризы может преподнести и казус Медведчука. Уже очевидно, и господин Песков это сказал, что встречи президентов не будет, пока судьба Медведчука не изменится", - добавил политолог.

По его мнению, Зеленскому важно лишить ключевого влияния на политику пятого президента Петра Порошенко и председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. И для этого он благосклонно относится к новым политическим силам в противовес ОПЗЖ, которые ориентированы на русскоязычный электорат, таким, как проект Бориса Колесникова "Наш дом - Украина".

"Естественно, Колесников действует в интересах олигарха Рината Ахметова — он остается его ближайшим партнером, как в бизнесе, так и в политике. Ахметов, по сути, предлагает Зеленскому себя как лидера действительно альтернативной силы, ориентированной на русскоязычный электорат — его даже нельзя назвать пророссийским. Думаю, что данный проект продолжит развиваться. Другой вопрос, насколько он будет успешным, поскольку поддержка Кремля гарантирована только Медведчуку и любой политической силе, внутри которой он находится. Но сама концепция отделить русскоязычный электорат от России и российских интересов обсуждается не первое десятилетие. И вполне возможно, что господа Ахметов и Колесников хотят ее эффективно эксплуатировать на очередном витке украинской истории", - отметил политолог.

В целом, по словам Белковского, Зеленский, ради своего второго срока будет предъявлять обществу некие инициативы, которые в будущем вряд ли будут реализованы из-за "политических оппонентов".

"В этом смысле Зеленский и дальше будет двигаться этим путем. Встреча с Путиным, естественно, не является самоцелью. Для Зеленского скорее сейчас важно предъявлять украинскому обществу какие-то инициативы, часть из которых реализовать можно, а часть — заведомо нет. Но в этой "нереализации" инициатив будет виноват не он, с точки зрения преподнесения этого общественному мнению, а кто-то другой. Например, Украина очень хочет вступить в НАТО, но ее туда не берут. Зеленский очень хочет встретиться с Путиным, но из-за "проклятого" Медведчука тот с ним не встречается. Тем самым Медведчук виноват, а Зеленский становится жертвой злых козней. Все это элементы одной большой пиар-стратегии, подчиненной главной цели — обеспечению второго срока, который не был заявлен им во время прихода к власти в 2019-м. Зеленский поэтому и изменился", - добавил политолог.