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Коронавирус с нами еще по крайней мере на полтора года - Кузин

07.07.2021 / 17:54
В Минздраве оценили, сколько еще будет длиться пандемия коронавируса. Коронавирус будет еще по крайней мере полтора года.

Об этом шла речь в интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "ТСН".

По его словам, нужно сформировать адекватный уровень вакцинированных людей и коллективный иммунитет на мировом уровне.

"Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще по крайней мере на полтора года по меньшей мере", - заявил Кузин.

Он считает, что украинцы не распрощаются с вирусом до конца 2022 года.

"И нам уже надо понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки... Это помогает предотвращать и другие инфекционные болезни", - сообщил он.

Напомним, Украина вернулась на второе место в Европе по суточной смертности от COVID.

Тем временем в ВОЗ заявили, что ситуация с COVID в мире стабилизировалась "на очень высоком уровне".

Источник

коронавирус, Минздрав
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