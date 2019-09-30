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В Одессе тысячи верующих УПЦ отметили 25-летие прославления преподобного Кукши

30.09.2019 / 10:34
В Одессе тысячи верующих УПЦ отметили 25-летие прославления преподобного Кукши
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил освящение нового храма Свято-Успенского монастыря в честь святой блаженной Матроны

В Свято-Успенском мужском монастыре Одессы в день памяти преподобного Кукши Одесского, 29 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, перед Литургией у ворот обители Предстоятеля торжественно встречали архиереи, духовенство, насельники монастыря и тысячи верующих, которые прибыли на праздник

«Святые угодники является не только молитвенник за нас грешных перед Богом – они для нас примером того, как человек должен жить на земле. Между праздника нет разделения. Там нет национальностей, там нет разделения по цвету кожи, по другим каким человеческими качествами и достоинствами. Там все едины во Христе.

Сегодня мы много говорим о единстве. Говорим о единстве Украины. Говорим о единстве мира, потому что Украина не является единственным местом, где нужен мир и единство – это нужно всему миру. И люди пытаются объединить себя на каких человеческих принципах, законах, общих интересах. Но единство бывает правильной и прочной только тогда, когда она основана на Христе. Когда все объединяются вокруг Христа – тогда это единство никто не может разрушить, это единство переходит с человеком в вечность», - сказал Предстоятель УПЦ.

Предстоятель удостоил епископа Арцизского Виктора сана архиепископа и вручил богослужебные награды духовенству Одесской епархии.

Завершив Божественную литургию, священнослужители во главе с Предстоятелем совершили крестный ход с мощами преподобного Кукши.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил освящение нового храма Свято-Успенского монастыря в честь святой блаженной Матроны.

После богослужения было провозглашено многолетие. Митрополит Агафангел обратился к Предстоятелю с благодарностью за архипастыря визит и передал в дар Архипастырю ковчег с частицей мощей преподобного Кукши Одесского.

После богослужения Блаженнейший Владыка встретился с воспитанниками дома-интерната для детей с недостатками слуха. Архипастырь благословил детей и вручил подарки для каждого.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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