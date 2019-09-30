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Спецпредставитель Госдепа в Украине Курт Волкер подал в отставку

30.09.2019 / 10:23
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил госсекретарю Майклу Помпео, что уходит с поста.

Об этом сообщает The New York Times, CNN

Как отмечает The Times, ожидается, что Волкер будет допрошен на следующей неделе, в связи с расследованием импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей.

Как говорится в сообщении издания, отъезд Волкера из Украины состоялся через несколько дней после разговора Трампа и Зеленского, во время которой президент США пытался давить на украинского коллегу по поводу расследования относительно семьи Джо Байдена.

В пятницу лидеры Палаты представителей объявили, что будут допрашивать Курта Волкера.

CNN подчеркивает, что Волкер стал одним из ключевых игроков в скандале Байдена.

По информации телеканала, именно спецпредставитель Госдепа помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.

Сообщение же об отставке Волкера поступило через несколько часов после того, как комитет по иностранным делам Палаты представителей объявил о планах его заслушать.

"Мы все еще ожидаем услышать все, что он знает об этом скандале", - сообщили в Конгрессе.

Однако, до сих пор не понятно, состоится ли разговор Волкера с комитетом в запланированную дату.

Сам же Джулиани ранее поделился с CNN сообщениями с спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины, где последний уточняет детали запланированной встречи адвоката Трампа с помощником Зеленского Ермаком.

Напомним, по сообщению СМИ, адвокат президента США Рудольф Джулиани имел несколько телефонных разговоров и встреч с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

Разговоры касались, в частности, роли сына Джо Байдена в украинской газовой компании и возможного расследования касательно него.

Тогда же Джулиани уверял собеседника, что спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер знает о его контактах с украинской стороной.

Волкер известен благодаря последовательной поддержке Украины, в частности в вопросах усиления санкций против России, необходимости предоставления США военной помощи украинской стороне, введения миротворцев на Донбасс.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Источник 

США, отставка, Госдеп, Волкер
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