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В сети Интернет опубликовали пособие по оценке боли у неговорящих детей

27.09.2019 / 14:03
В брошюре рассказано о подходах к оценке боли у детей, «которые не могут о ней рассказать, а иногда и показать своим поведением»

В сети Интернет стала доступна, брошюра о том, как оценить боль у детей, которые в силу своего развития или заболевания не могут говорить.

Подготовил издание «Оценка боли у невербальных пациентов детского возраста» благотворительный фонд «Детский паллиатив», сообщает православный портал о благотворительности Милосердие.ru.

«Понять, болит ли что-то у невербальных и находящихся в коме детей — сложная задача, как для специалистов, так и для родителей. Если дети не говорят о боли, не отвечают на вопросы родителей или врача, это не значит, что они не испытывают боли», — рассказали авторы пособия.

По их словам, в брошюре рассказано о подходах к оценке боли у детей, «которые не могут о ней рассказать, а иногда и показать своим поведением».

Пособие предназначено для врачей, родителей и всех тех, кто работает с детьми, не владеющими речью в силу своего возраста, особенностей развития или тяжелого заболевания, в том числе – находящимися в коме.

 

Источник: Inpress.ua
дети, милосердие
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