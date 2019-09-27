Войти | Зарегистрироваться
15:51

пятница,
27 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Байден отреагировал на разговор Зеленского и Трампа

27.09.2019 / 14:21
Конкурент Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году Джо Байден заявил, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поставил свои интересы выше государственных.

Об этом сообщает Twitter Джо Байдена.

Прямая речь Байдена: "Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью.

Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше всего".

Напомним: 25 сентября Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с Трампом.

В июле Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, а в начале сентября американское издание "The Washington Post" опубликовало информацию о том, что Трамп пытается давить на Зеленского, чтобы он вмешался в выборы президента США 2020 года.

Речь шла о деле в отношении сына бывшего вице-президента США и конкурента Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена, который работал в украинской газовой компании, причастной к коррупционным схемам.

25 сентября в США сделали официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента Дональда Трампа. После того Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

В диалоге Трамп просил Зеленского и генерального прокурора Украины разобраться в деле Байдена и побороть коррупцию.

Источник 

Байден, Трамп, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.