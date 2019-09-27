МИД: украинскую делегацию пытаются заставить прибыть в Страсбург

Об этом написал в Twitter заместитель главы МИДа Украины Сергей Кислица.

"Кажется, те, кто вернул Россию в ПАСЕ, пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию (Украины - ред.) прибыть в Страсбург, чтобы восстановить "business as usual". Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их дает их толкование", - сказал Кислица.

Напомним, 30 сентября - 4 октября состоится осенняя сессия ПАСЕ. Новая делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы официально отказалась от участия в осенней сессии. Это решение принято в связи с возвращением Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины.

В то же время СМИ со ссылкой на письмо секретариата ПАСЕ сообщили, что украинскую делегацию могут лишить права представительства в Ассамблее.

В частности, отмечалось, что об утверждении новой делегации Украины Верховная Рада должна сообщить ПАСЕ официально, однако, по данным СМИ, такое сообщение Украина не направляла.

"Тогда в Совете подчеркивали, что представители старой делегации согласно привычной для Ассамблеи практики сохраняют право участвовать в работе сессии. Однако в адрес новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставятся под сомнения полномочия старой делегации", - уточняется в сообщении.

В свою очередь член новой делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Facebook также заявил, что Украина может утратить право участия в работе не только сессии, но и комитетов.

"Если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то, поскольку новая делегация образована, что отражено на сайте ВР, старая делегация 11.30 утра 30 сентября утратит свои полномочия, а новая не приобретет. Т.е. у Украины не будет никакой делегации в ПАСЕ", - заявил он и добавил, что "при таком развитии событий представители Украины не смогут участвовать в работе не только сессии, но и комитетов ПАСЕ до момента подачи состава новой делегации".

В то же время СМИ отмечали, что по правилам Ассамблеи полномочия старой делегации истекают через шесть месяцев после парламентских выборов, 21 января 2020 года.

Публикации на сайтах госорганов не имеют юридического веса, и об утверждении нового состава делегации Украина должна сообщить ПАСЕ официально.

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