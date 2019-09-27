Патриарх Кирилл призвал анализировать информацию, опубликованную в интернете

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл обратился к молодежи, призвав ее к критическому восприятию того, что можно прочитать и услышать в интернете и СМИ.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Каждый из вас знает, какое огромное влияние оказывают на нас интернет, средства массовой информации, сколько времени мы проводим у компьютера, какой огромный информационный поток на нас обрушивается», - сказал Патриарх.

По мнению Предстоятеля РПЦ, человек должен уметь сопротивляться этому валу информации, не давая себя увлечь в нежелательном направлении.

«Для того, чтобы этот информационный поток не раздавил нас, как может раздавить физически человека толща воды, нужно непременно иметь соответствующее "оборудование", то есть такой настрой мыслей, такое воспитание воли, которое дает возможность идти против течения - в том случае, если это течение опасно», - считает Патриарх Кирилл.

Он привел сравнение с водолазом, который, опускаясь на глубину, испытывает на себе все большее и большее давление, «и наступает момент, когда без спецсредств ему дальше находиться под водой небезопасно, потому что среда становится враждебной". Этот образ можно применить и к человеческой жизни», отметил Патриарх.

По его наблюдению, «как только человек начинает погружаться в глубину жизни, мировоззрения человеческих отношений, он все больше и больше испытывает на себе давление, и бывает и так, что под давлением извне разрушается не когда-то там, а нередко в самом молодом воздасте - например, от алкоголя, наркотиков, распущенного образа жизни».

Патриарх считает, что с возрастом подобных вызовов из окружающего мира становится все больше, однако «это совсем не означает, что нужно со злостью и прищуром смотреть на окружающих, - это означает иметь внутреннюю свободу от таких влияний извне, которые могут нас раздавить подобно толще воды».

«По-настоящему свободный человек может так выстроить свои отношения с окружающим миром, что никакие вредные влияния его не погубят», - убежден Патриарх Кирилл.