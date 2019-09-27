Войти | Зарегистрироваться
18:53

пятница,
27 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Для 40% украинцев "прикосновенные" нардепы более зависимы от Зеленского – опрос

27.09.2019 / 17:18
Абсолютное большинство украинцев одобряет отмену неприкосновенности народных депутатов (89%), судей (85%) и президента Украины (77%).

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

Вместе с тем, почти 40% опрошенных согласны, что отмена неприкосновенности увеличит зависимость нардепов от президента и сделает их менее свободными в отстаивании интересов своих избирателей в Раде.

Лишь 7-8% опрошенных не одобряют внесение изменений в Конституцию, которые позволят отменить неприкосновенность народных депутатов, судей и президента.

Социологи КМИС провели 1500 интервью с 16 по 19 сентября на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения в возрасте от 18 лет.

В выборку не входит оккупированная АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

Источник 

опрос, депутатская неприкосновенность
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.