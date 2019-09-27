Войти | Зарегистрироваться
17:22

пятница,
27 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Туск на Генассамблее ООН: вы должны помогать слабым, если на них нападают сильные, как в случае с Украиной

27.09.2019 / 16:15
Президент Евросовета Дональд Туск в своей прощальной речи на этом посту, которую он произнес на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, упомянул единственную третью страну – Украину – в контексте помощи слабым, которых атаковали более сильные.

Текст его речи распространен в четверг, 26 сентября, в Брюсселе пресс-службой Европейского Совета.

"Чтобы защитить верховенство права, вы действительно должны признать, что закон должен быть выше власти... Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают сильные и безжалостные. Как, например, в случае с Украиной", - сказал Туск.

Кроме того, президент Европейского Совета считает, что для защиты правды недостаточно обвинять других в пропаганде поддельных новостей (fake news). "Честно говоря, будет достаточно просто перестать лгать. Сегодня слишком много политиков используют ложь как постоянный метод поддержания власти", - убежден политик.

Он также уверен, что недостаточно говорить в выступлениях о защите свободы. "Вы должны защищать права человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободу прессы. И вы должны перестать заигрывать с диктаторами и авторитарными режимами", - призвал Туск.

Источник 

Украина, ООН, Туск
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.