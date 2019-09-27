Туск на Генассамблее ООН: вы должны помогать слабым, если на них нападают сильные, как в случае с Украиной

Текст его речи распространен в четверг, 26 сентября, в Брюсселе пресс-службой Европейского Совета.

"Чтобы защитить верховенство права, вы действительно должны признать, что закон должен быть выше власти... Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают сильные и безжалостные. Как, например, в случае с Украиной", - сказал Туск.

Кроме того, президент Европейского Совета считает, что для защиты правды недостаточно обвинять других в пропаганде поддельных новостей (fake news). "Честно говоря, будет достаточно просто перестать лгать. Сегодня слишком много политиков используют ложь как постоянный метод поддержания власти", - убежден политик.

Он также уверен, что недостаточно говорить в выступлениях о защите свободы. "Вы должны защищать права человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободу прессы. И вы должны перестать заигрывать с диктаторами и авторитарными режимами", - призвал Туск.

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