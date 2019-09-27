Зеленский на встрече с бизнесом США пообещал решить проблемы инвесторов

Об этом он сказал на встрече с представителями деловых кругов США в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба главы государства.

"Именно это для нас самое важное: мы идентифицируем и системно решим все проблемы западных компаний в Украине - от проблемы на таможнях и в налоговой до защиты прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности", - пообещал Зеленский.

По его словам, для этого сегодня есть все: политическая воля Президента, большинство в Верховной Раде, настроенное работать правительство и премьер-министр. "У нас сейчас не хватает только одного - времени. Общество не будет ждать несколько лет, пока что-то начнет работать в Украине. Мы проводим структурные преобразования, и я искренне приглашаю вас всех стать частью этого важного процесса - трансформации Украины в действительно европейскую развитую страну, свободную от коррупции и наполненую бизнес-возможностями", - добавил он.

Как подчеркнул Президент, прозрачность и верховенство права являются безоговорочными предпосылками для ведения успешного бизнеса, привлечения инвестиций и реализации новых идей.

"Мы будем реформировать судебную систему, чтобы каждый инвестор - будь-то западный, будь-то украинский - мог уверенно рассчитывать на справедливость. Мы также уже начали реформу правоохранительных органов, чтобы обеспечить расследование коррупционных преступлений и неотвратимость наказания за них", - заявил Зеленский.

Глава государства призвал инвесторов верить в Украину и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать это доверие. "Вместе, я уверен, мы достигнем успеха", - отметил Президент.

Как сообщалось, Зеленский 23-26 сентября находился с рабочим визитом в США, где, в частности, принял участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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