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Районы Киева могут стать территориально-административными единицами в системе устройства Украины

17.09.2019 / 15:27
Районы Киева могут поменять свой админстатус

Новая редакция закона о столице, которая предлагается для утверждения Верховной Раде, предусматривает создание на территории Киева районов как административно-территориальных единиц в системе административно-территориального устройства Украины.

Об этом говорится в положениях законопроекта № 2143 "О внесении изменений в закон Украины «О столице Украины - городе-герое Киеве», опубликованного на сайте парламента, передает «УНИАН».

Так, особенностью осуществления местного самоуправления в Киеве является распределение полномочий между Киевским городским советом и районными советами.

Согласно нынешней редакции закона, систему административно-территориального устройства Киева составляют районы в городе. Законопроект предлагает образование на территории города районов, которые являются административно-территориальными единицами, входящими в систему административно-территориального устройства Украины. Границы районов в Киеве утверждаются Кабинетом министров по предложению Киевсовета, согласованному с районными в городе Киеве советами. Предусмотрено, что пределы столицы и перечень районов устанавливаются также парламентом по представлению правительства по предложению Киевсовета.

Планируется, что Киевский городской и районные в городе Киеве советы будут иметь собственные исполнительные органы, образованные, соответственно, Киевсоветом, райсоветами, и подотчетные и подконтрольные соответствующим советам.

Законопроектом выписаны полномочия районных советов и Киевсовета. Так, к компетенции районных в городе Киеве советов относится решение вопросов: общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольного образования; здравоохранения - первичной и профилактической медико-санитарной помощи, стоматологической помощи; культуры, заведений культуры, кроме тех, которые отнесены к общегородскому уровню, культурные и художественные программы; молодежных программ, спортивных сооружений общего пользования, поддержки программ туризма и культуры; социальной помощи - территориальных центров социального обслуживания населения; градостроительства и архитектуры: контроль над соблюдением правил застройки; предоставление предложений в Генеральный план города, утверждение детальных планов застройки, кроме тех, где планируется сооружение объектов общественного назначения общегородского значения; установление единых условий и ограничений застройки земельных участков; контроля в сфере эксплуатации жилья; озеленения и благоустройства территории, организации мест отдыха; ремонта и содержания междворовых заездов; организации парковки транспортных средств; организации торговли на рынках; управления коммунальным имуществом, в т.ч. предоставления в аренду соответствующего коммунального имущества.

Также к компетенции районных в городе Киеве советов относится решение дополнительных вопросов, определенных Киевсоветом, с обеспечением достаточных финансовых ресурсов.

В проекте закона также сказано, что общий состав местного совета при численности избирателей свыше 1 млн - 84 депутата, тогда как норма "при численности более 2 млн избирателей - 120 депутатов" убирается.

законопроект, киев, закон о столице, районы киева
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