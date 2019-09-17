Богдан о "Слуге народа": "Там есть сумасшедшие люди, психически больные"

Об этом щла речь в интервью Богдана "ВВС News Україна"

У Богдана спросили, как офис президента реагирует на обвинения некоторых нардепов "Слуги народа", которые уверяют, что у Зеленского не считаются с народными избранниками и хотят их превратить в "ручных животных".

Прямая речь Богдана: "Там (в "Слуге народа" - ред.) есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека.

Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать. Вопрос целей и идеологии. Они ссорятся, то не понимают, то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели - мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды - пожалуй, мы будем расценивать его врагом".

Также у главы офиса Зеленского спросили, не боятся ли там нарастания конфликта в отношениях президента и парламента.

Прямая речь Богдана: "Не думаю, что будет нарастать. Вы не понимаете, как тяжело принимать такие решения. То есть 254 человека, большинство из которых пришли не с твоего круга общения. Абсолютное большинство.

Надо понимать источники формирования этих списков, откуда взялись эти люди. Часть людей пришла реально с Фейсбука, как Лиза Богуцкая, часть людей мы в интернете искали: кто популярен по этому округу - мы ему звонили и спрашивали: "Идешь от нас? Завтра надо отнести документы". Есть и такие люди.

Кого давали областные штабы, есть журналисты, которых нам рекомендовал наш пресс-центр, есть люди от BRDO, которых привел Алексей Гончарук, которых мы в жизни никогда не видели.

Это единый список, который сформировался без копейки денег. Никогда ни одна партия в Украине не формировала такой список. Конечно, там разные люди. Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы - это формировать из них команду".

Напомним, собеседники в Верховной Раде пожаловались, что офис президента с ними не считается и пытается сделать из фракции "абсолютно ручных животных" для принятия нужных ОП решений.

В Раду 9 созыва прошли 254 нардепы от партии "Слуга народа".

Ранее Богдан заявлял, что новой власти не нужны журналисты, потому что они общаются с обществом без посредников. Об этом он сказал после скандала с его "увольнением".

В частности, 1 августа источник в Офисе президента сообщил, что Андрей Богдан написал заявление следующего содержания: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".

Другие источники, в том числе, в Офисе президента, не подтвердили это и говорили даже о "шутке Богдана", а пресс-секретарь президента Юлия Мендель отказалась комментировать "слухи".

Богдан юрист бывшего бизнес-партнера президента олигарха Игоря Коломойского.

Он подпадал под действие закона об очищении власти и должен был быть люстрованим, а после резонанса вокруг назначения в Администрацию президента ее реформировали в Офис президента.

С АП Богдана уволили и переназначили в ОП.

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