Гончарук анонсировал усиление команды "как минимум, вдвое"

Об этом свидетельствует выступление Гончарука на конференции YES в субботу, 14 сентября.

Прямая речь: «Я не хочу анонсировать громкие назначения, но за следующий месяц наша команда возрастет, как минимум, вдвое и усилится такими же молодыми, честными и профессиональными людьми, которые будут менять страну».

Позже премьер не исключил, что у новой команды власти будут кадровые ошибки, поскольку органов государственной власти очень много.

Прямая речь: «Конечно, человеческий фактор является большим риском. Мы будем стараться искать максимальное количество порядочных, честных, классных, хорошо мотивированных, патриотичных людей, чтобы они пришли в государство власть, но я думаю, что у нас также, возможно, будут ошибки. Мы их точно будем исправлять».

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