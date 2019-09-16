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Митрополит Варсонофий рассказал винницким властям о притеснении верующих УПЦ

16.09.2019 / 11:21
Митрополит Варсонофий рассказал винницким властям о притеснении верующих УПЦ
Митрополит Варсонофий принял участие в праздновании Дня города Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Винница

В Виннице митрополит УПЦ Варсонофий (Столяр) встретился с представителями городской и областной власти и рассказал о нарушениях прав верующих УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, 14 сентября по приглашению мэрии митрополит Винницкий и Барский Варсонофий принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Винница.

«По приглашению мэрии нашего города принял участие в праздничных мероприятиях и пообщался с мэром Сергеем Моргуновым и Владимиром Гройсманом. Смог впервые рассказать за агрессивное проведение ПЦУ в течение девяти месяцев, когда они захватили незаконно епархиальное управление, Преображенский собор, всю документацию нашей епархии, печать, финансы и прочее. Надеюсь в ближайшем времени все вернется. "Бог не в силе, а в правде"», - прокомментировал митрополит УПЦ итоги встреч на своей странице в Facebook.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Винницкая епархия
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