Премьер: Россия - агрессор, но и самый большой сосед

Об этом свидетельствует выступление Гончарука на конференции YES в субботу, 14 сентября.

Прямая речь: «Мы намерены быть очень прагматичными. Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору – это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешны. Мы как правительство точно будем концентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать Украину успешной страной. И это наш асимметричный ответ любой агрессии сейчас».

Гончарук отметил, что много говорит с президентом о ситуации на Востоке Украины, однако не будет делать никаких заявлений, чтобы не повредить происходящим процессам.

Прямая речь: «Для меня лично Россия как государство – это агрессор, здесь нет никаких вопросов. Наши взгляды со времен Майдана на самом деле в этом плане никак не изменились. Но это никак не отменяет того, что Россия – это наш самый большой сосед, и просто надо понять, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем».

Источник