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Нацбанк снизил учетную ставку до 16,5% годовых

06.09.2019 / 11:15
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий 5 сентября во время пресс-брифинга относительно решений Правления Национального банк по монетарной политике.

По словам главы Нацбанка, НБУ продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит тенденцию замедления инфляции до цели 5%.

Отметим, что изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

Напомним: правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года.

НБУ рассчитывает снизить учетную ставку до 8%

Источник

Нацбанк, учетная ставка
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