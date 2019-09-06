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Еврокомиссия сняла препятствия для экспорта овощей и фруктов из Украины

06.09.2019 / 13:50
Украина входит в перечень стран, которые могут экспортировать определенные виды овощей и фруктов в Европейский Союз.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В результате проведенной работы Госпродпотребслужбы с Европейской комиссией относительно предоставления беспрепятственного экспорта фруктов и овощей, определенных Директивой Совета ЕС 2019/523, Украина включена в Перечень стран, которые могут экспортировать в ЕС ряд свежих фруктов и овощей", - говорится в сообщении.

Речь идет о Malus Mill (яблоня), Pyrus L. (груша), Prunus L. (слива), Capsicum annuum L. (перец), Solanum aethiopicum L. (паслен), Solanum lycopersicum L. (томаты) и Solanum melongena L. (баклажан).

Отмечается, что решение о внесении Украины в перечень приняла Европейская комиссия.

"Госпродпотребслужба обращалась в Европейскую комиссию с запросом о признании всей Украины страной, свободной от указанных карантинных организмов. После рассмотрения обращения Госпродпотребслужбы Еврокомиссия включила Украину в Перечень стран, которым разрешен экспорт овощей и фруктов без дополнительных нетарифных барьеров", - уточнили в ведомстве.

Напогмним, в соответствии с Директивой Совета ЕС 2019/523 с 1 сентября 2019 года изменены условия импорта Malus Mill, Pyrus L., Prunus L., Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. и Solanum melongena L. в Евросоюз.

Груз на сегодняшний день может экспортироваться из участков, свободных от Neoleucinodes elegantalis (Guenée), Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Tephritidae (non-European), которые устанавливаются в период вегетации.

4 сентября стало известно, что Госпродпотребслужба ведет переговоры с Европейской комиссией о предоставлении разрешения на беспрепятственный экспорт из Украины фруктов и овощей, определенных директивой.

Источник 

экспорт, овощи, фрукты, Еврокомиссия
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