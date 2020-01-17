НБУ с большой вероятностью опустит прогнозную кривую учетной ставки в конце января

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Украинцам разрешат азартные игры, но не всем и не везде: в чем суть нового закона17.01.2020 / 09:27
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