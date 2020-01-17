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НБУ с большой вероятностью опустит прогнозную кривую учетной ставки в конце января

17.01.2020 / 09:01
НБУ с большой вероятностью опустит прогнозную кривую учетной ставки в конце января
Национальный банк Украины (НБУ) с большой вероятностью опустит прогнозную кривую учетной ставки в конце января 2020 года, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"30 января мы получим не только решение центрального банка относительно учетной ставки, но и прогнозную кривую. Могу сказать, что действительно есть большой шанс, что эта кривая будет более амбициозной, чем была", - сказал он в ходе пресс-брифинга после презентации Стратегии финансового сектора до 2025 года в Киеве в четверг, 16 января.

Вместе с решением об учетной ставке НБУ обнародует макропрогноз и прогноз о кривой доходности - согласно графику публикации таких данных раз в квартал.

Как сообщалось, глава НБУ Смолий в первой декаде января сообщил, что при сохранении благоприятной макроэкономической ситуации учетная ставка может быть снижена до 8% годовых быстрее, чем ранее прогнозировал центробанк.

Источник

Нацбанк, учетная ставка, Смолий
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