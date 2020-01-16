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Кабмин установил новые зарплаты для топ-чиновников

16.01.2020 / 15:51
Кабинет министров принял решение установить новый минимальный размер оклада и сетку зарплат для топ-чиновников.

Об этом сообщает народный депутат ЕС Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале.

"Кабмин решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников. Итак основные изменения:

1. Устанавливается новый минимальный размер должностного оклада в два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн.).

2. Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не коэффициентах, как это было в 2019 году.

3. Например, руководитель государственного органа (Офис ПУ, аппарат СНБО) будет иметь должностной оклад на уровне 37800 грн, а руководитель уровня министерств и центральных органов исполнительной власти 33600 грн", - пишет Гончаренко.

Также Гончаренко цитирует решение правительства по поводу премий. Сообщается, что первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министру, министру, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться премия в двух видах:

1) надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно Первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министру, министрам премьер-министром, а первым заместителям министров - соответствующим министром, в размере до 200 процентов должностного оклада;

2) премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, в размере до 200 процентов должностного оклада.

Напомним: премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.

Руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты.

В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.

Также сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен.

11 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

Источник 

Кабмин, зарплата, чиновники
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