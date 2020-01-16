Правительство расширило перечень энергетических предприятий, запрещенных к приватизации

Соответствующий законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации, правительство планирует рассмотреть на своем заседании в среду, 15 января.

Согласно доработанному законопроекту, предполагается сохранение за государством, минимум, 50% акций ПАО "НАК "Нафтогаз Украины", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", АО "Черноморнефтегаз".

Предлагается также перечень объектов, которые полностью не подлежат приватизации. В него вошли НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "НЭК "Укрэнерго", а также ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель".

В законопроекте говорится, что в случае принятия решения об уменьшении доли государства в уставном капитале АО или преобразования государственных унитарных предприятий в акционерные общества, за государством закрепляется минимум 50%.

Для сравнения, согласно первоначальному варианту законопроекта, рассматривавшемся на заседании правительства 27 декабря 2019 года, в перечень объектов, не подлежащих приватизации, не входили "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргазвыдобування", "Укртранснафта", "Черноморнафтогаз", а также не предполагалось закрепления за государством 100% его корпоративных прав.

Согласно этому законопроекту, за государством предполагалось закрепить, минимум, 50% "Нафтогаза", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Магистральных газопроводов", а также минимум 50% "Энергоатома", "Оператора рынка" и "ГарПо" в случае преобразования в АО.

Согласно пояснительной записке к документу, после первого рассмотрения законопроекта на заседании Кабмина 27 декабря состоялись согласительное совещание и заседание правительственного комитета, по итогам которых списки претерпели существенные изменения.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце октября 2019 года подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий. Согласно закону, Кабмин в течение трех месяцев после вступления документа в силу должен разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.

НАЭК "Энергоатом" приняла решение направить в Министерство энергетики и защиты окружающей среды проект закона "Об особенностях преобразования ГП "НАЭК "Энергоатом" в государственное акционерное общество", ранее разработанный компанией.

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