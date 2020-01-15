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США может выделить Украине больше миллиарда долларов

15.01.2020 / 18:12
Посол Украины в Соединенных Штатат Америки Владимир Ельченко заявил, что США может выделить Украине больше миллиарда долларов помощи.

Об этом он заявил во время брифинга 14 января.

По его словам, 250 млн долларов уже выделено, еще 50 млн долларов выделят в случае выполнения определенных условий при выполнении первой части и еще почти 50 млн - остатки предыдущих лет.

"Всего на 2020 год предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов по линии Госдепа США - это уже экономическая помощь. Всего у нас выходит, что общая помощь со стороны США 698 млн долларов и чисто военная помощь - 365 млн долларов, - сказал Ельченко.

Также он добавил, что общая сумма на этот год - более 1 млрд долларов.

Источник 

США, военная помощь, Ельченко
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