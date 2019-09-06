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АМКУ решил принудительно разделить группу Ostchem Фирташа

06.09.2019 / 10:54
5 сентября 2019 года Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа.

В частности, в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 миллионов гривень.

Об этом сообщили в АМКУ.

Комитет установил, что группа компаний в составе заводов-производителей ОАО "Азот", ЗАО "Ривнеазот", ЗАО "Северодонецкое объединение Азот" и оптовой торговой компании ООО "НФ Трейдинг Украина" злоупотребляла монопольным (доминирующим) положением на рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений в течение 2014-2017 годов.

В частности, нарушением законодательства о защите экономической конкуренции признаны:

Систематическая перепродажа внутри группы по завышенным ценам природного газа, который является основным сырьем при производстве удобрений, что привело к установлению необоснованной себестоимости их производства и, как следствие, к завышению стоимости реализации удобрений.

Остановка производства азотных минеральных удобрений заводами с марта по июнь 2017 года (сезон весенне-полевых работ), что привело к недопоставки товара аграриям.

"Основанием" для остановки заводов стало сознательное непроведение расчетов за поставки газа и даже не истребование уже оплаченного группой газа из хранилищ. В то же время с покупателей была взята предоплата за производство удобрений. Поскольку реализация удобрений за пределы группы происходила через торговую компанию ООО "НФ Трейдинг Украина", на эту компанию наложен максимально возможный в соответствии с действующим законодательством штраф в размере 107 млн грн", - отметили в АМКУ.

Также Антимонопольный комитет считает, что если бы три основных отечественных заводы-производители азотных минеральных удобрений конкурировали между собой, а не действовали как один субъект - группа Ostchem, установленные злоупотребления были бы невозможны.

"Поэтому, с учетом продолжительности и существенности нарушения, его негативного влияния на аграрный рынок государства, и с целью эффективного пресечения злоупотребления монопольным положением к заводам группы применена санкция в виде принудительного разделения, который должен состояться в течение 9 месяцев с даты получения этого решения", - резюмировали в АМКУ.

Напомним: активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений "Азот" (Черкассы), "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).

Как сообщалось, экс-государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская допускала возможность принудительного разделения активов азотной химии Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

У Фирташа отреагировали на возможное принудительное разделение химического бизнеса, заявил, что предварительные выводы АМКУ относительно активов азотной химии построены на недостоверных данных.

Также ранее сообщалось, что химзавод Фирташа подозревают в уклонении от уплаты 56 млн грн налогов.

Источник

Фирташ, АМКУ, Ostchem
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