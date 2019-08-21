Войти | Зарегистрироваться
19:07

среда,
21 августа
Онлайн
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ВСП отказался отстранить судью Вовка

21.08.2019 / 18:34
ВСП отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о временном отстранении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка в связи с расследованием уголовного производства.

Высший совет правосудия отказал в удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора Сергея Кизя о временном отстранении судьи Окружного административного суда города Киева Павла Вовка от правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности.уголовной ответственности.

Такое решение вынесено на заседании ВСП во вторник, 20 августа.

"Высший совет правосудия постановил: в удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора о временном отстранении судьи Окружного административного суда города Киева Вовка Павла Вячеславовича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности отказать", - озвучил решение председатель ВСП Владимир Говоруха.

Ранее Высший совет правосудия отказал защитникам судьи в удовлетворении ходатайства о проведении заседания в закрытом режиме.

До того представитель Генеральной прокуратуры Юлия Малашич внесла ходатайство об отводе членов ВСП Олега Прудивуса и Николая Худика. ВСП удовлетворил ходатайство относительно отвода Прудивуса и отказал - относительно Худика.

Как сообщалось, 26 июля детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Суворовского райсуда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений председателем и отдельными судьями ОАСК.

2 августа судьи Окружного админсуда Киева Евгений Аблов, Игорь Погрибниченко и его председатель Павел Вовк, а также судья Суворовского райсуда Одессы Иван Шепитко пришли на допрос в Первый следственный отдел Управления спецрасследований Генпрокуратуры, где им вручили сообщения о подозрении.

Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе ВККСУ для избежания обязательного квалификационного оценивания.

14 августа 2019 года в ВСП сообщили, что к ним поступили ходатайства заместителя генерального прокурора о временном отстранении от правосудия судей Окружного административного суда Украины Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко.

Источник

Окружной административный суд Киева, Вовк, ВСП
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.