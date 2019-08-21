ВСП отказался отстранить судью Вовка

Высший совет правосудия отказал в удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора Сергея Кизя о временном отстранении судьи Окружного административного суда города Киева Павла Вовка от правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности.уголовной ответственности.

Такое решение вынесено на заседании ВСП во вторник, 20 августа.

"Высший совет правосудия постановил: в удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора о временном отстранении судьи Окружного административного суда города Киева Вовка Павла Вячеславовича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности отказать", - озвучил решение председатель ВСП Владимир Говоруха.

Ранее Высший совет правосудия отказал защитникам судьи в удовлетворении ходатайства о проведении заседания в закрытом режиме.

До того представитель Генеральной прокуратуры Юлия Малашич внесла ходатайство об отводе членов ВСП Олега Прудивуса и Николая Худика. ВСП удовлетворил ходатайство относительно отвода Прудивуса и отказал - относительно Худика.

Как сообщалось, 26 июля детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Суворовского райсуда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений председателем и отдельными судьями ОАСК.

2 августа судьи Окружного админсуда Киева Евгений Аблов, Игорь Погрибниченко и его председатель Павел Вовк, а также судья Суворовского райсуда Одессы Иван Шепитко пришли на допрос в Первый следственный отдел Управления спецрасследований Генпрокуратуры, где им вручили сообщения о подозрении.

Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе ВККСУ для избежания обязательного квалификационного оценивания.

14 августа 2019 года в ВСП сообщили, что к ним поступили ходатайства заместителя генерального прокурора о временном отстранении от правосудия судей Окружного административного суда Украины Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко.

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