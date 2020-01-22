Главой Окружного админсуда Киева снова избран Вовк, который находится под следствием

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева

Отмечается, что 21 января состоялось собрание судей ОАСК, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Путем тайного голосования собранием судей был избран председатель суда. 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Павла Вовка.

Напомним: Председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

Напомним, по версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

В ответ суд заявил о давлении. Глава суду Павел Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь.

30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.

ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.

В ноябре генеральный прокурор Руслан Рябошапка отметил, что расследование в отношении Вовка закончено, и дело передается в суд.

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