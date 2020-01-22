Войти | Зарегистрироваться
13:35

среда,
22 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В деле Микитася появился еще один подозреваемый

22.01.2020 / 12:17
В деле о о завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 млн гривен сообщили о подозрении в пособничестве адвокату Вячеславу Мармишу.

Об этом сообщает пресс-служба САП

Дословно: "Прокурорами САП вручено уведомление о подозрении бывшему заместителю президента государственной корпорации в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Несмотря на то, что указанное лицо является действующим адвокатом, сообщение о подозрении лично подписал генеральный прокурор".

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мармыш работал прокурором Шевченковского района, но был уволен сразу после Майдана в 2014 году. В 2015 году он уже работал заместителем президента корпорации "Укрбуд".

Он один из основателей компании ООО "Философия девелопмента" вместе с Андреем Марцинивим.

Кроме того, оценщика имущества, которой объявлено подозрение по делу НАБУ о нанесении ущерба на 81 млн гривен при обмене квартир для Нацгвардии из центра Киева на окраине с участием "Укрбуда", защищают адвокаты из адвокатского объединения "Айтлекс", возглавляемого Мармишем.

Напомним: Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".

Источник

подозрение, Микитась, САП, Мармиш
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 января
21 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.