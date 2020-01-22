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Опубликован список, в котором Фанар поставил Филарета первым в списке иерархов ПЦУ

22.01.2020 / 12:20
Опубликован список, в котором Фанар поставил Филарета первым в списке иерархов ПЦУ
Филарет / Фокус Источник: Фейсбук
Филарет обвинил Патриарха Варфоломея в стремлении стать «православным папой» и отметил, что глава Фанара подписал Томос и дал автокефалию ПЦУ только для того, чтобы расширить сферу своего влияния и увеличить количество константинопольской паствы

Фанар опубликовал официальный список иерархов Православной Церкви Украины, в число которых вошел глава УПЦ КП Филарет (Денисенко).

Об этом сообщил на своей странице Facebook религиовед Юрий Черноморец.

В издании «почетного патриарха» назвали «митрополитом Киевским» и записали первым в списке иерархов ПЦУ. Вторым значится Макарий Малетич, экс-глава УАПЦ, третьим – Симеон (Шостацкий), бывший митрополит УПЦ.

Как сообщалось, Филарет многократно высказывался о том, что не имеет отношения к ПЦУ и считает себя главой другой религиозной структуры – УПЦ КП. Он даже заявлял, что готов к анафеме со стороны Фанара и они для него «не имеют значения».

Ранее Филарет обвинил Патриарха Варфоломея в стремлении стать «православным папой» и отметил, что глава Фанара подписал Томос и дал автокефалию ПЦУ только для того, чтобы расширить сферу своего влияния и увеличить количество константинопольской паствы.

Источник: Inpress.ua
Филарет, ПЦУ
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