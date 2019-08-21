Вовк заявил, что сложил полномочия главы Окружного админсуда Киева

Об этом он сказал 20 августа на заседании ВСП, где рассматривается ходатайство ГПУ об отстранении его от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

"Я не выполняю полномочия председателя суда, снял их по собственному желанию... Учитывая сложившуюся ситуацию, у меня нет времени выполнять представительские функции", - заявил Вовк.

В то же время один из его адвокатов уточнил, что соответствующее заявление Вовк написал 1 августа 2019 года.

Также Вовк отметил, что на сегодняшний день председатель суда не выбран, а исполняющий обязанности председателя суда - один из его заместителей - Владимир Келеберда.

Напомним, ВСП рассматривает ходатайство заместителя Генерального прокурора Сергея Кизя о временном отстранении судьи окружного административного суда города Киева Павла Вовка от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

26 июля детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Суворовского райсуда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений председателем и отдельными судьями ОАСК.

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2 августа судьи Окружного админсуда Киева Евгений Аблов, Игорь Погрибниченко и его председатель Павел Вовк, а также судья Суворовского райсуда Одессы Иван Шепитко пришли на допрос в Первый следственный отдел Управления спецрасследований Генпрокуратуры, где им вручили уведомление о подозрении.

Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали принятие заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе ВККСУ во избежание обязательного квалификационного оценивания.

14 августа 2019 года в ВСП сообщили, что к ним поступили ходатайства заместителя генерального прокурора Украины о временном отстранении от правосудия судей Окружного административного суда Украины Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко.

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