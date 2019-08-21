Обеспечивать доступ к публичной информации будет специальный департамент Офиса президента

Согласно обнародованному на сайте главы государства во вторник днем указу № 606/2019, указанный департамент также отвечает за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, поступающих к президенту Украины, офису президента Украины, а также предоставляет консультации при оформлении таких запросов.

Данный указ президент издал с целью обеспечения выполнения закона Украины "О доступе к публичной информации".

Этим же указом Зеленский постановил признать утратившими силу указы президента от 5 мая 2011г № 548 "О первоочередных мерах по обеспечению доступа к публичной информации во вспомогательных органах, созданных президентом Украины" от 17 ноября 2014г № 883 "О внесении изменений в указ президента Украины от 5 мая 2011 № 548".

"Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в указе.

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