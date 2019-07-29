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Зеленский призвал Предстоятелей Церквей к диалогу ради объединения украинского народа

29.07.2019 / 12:10
Зеленский: Я призываю Предстоятелей Церквей к диалогу

Президент Владимир Зеленский поздравил всех украинцев с Днем Крещения Руси и призвал Предстоятелей Церквей к диалогу.

Владимир Зеленский 28 июля опубликовал в Twitter поздравление по случаю 1031-летия «Крещения Руси-Украины».

«Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укреплению и развитию. Я призываю Предстоятелей Церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве – наша сила и наше будущее!», – написал глава государства.

Источник: Inpress.ua
церковь, православие, Зеленский
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