Зеленский призвал Предстоятелей Церквей к диалогу ради объединения украинского народа

Президент Владимир Зеленский поздравил всех украинцев с Днем Крещения Руси и призвал Предстоятелей Церквей к диалогу.

Владимир Зеленский 28 июля опубликовал в Twitter поздравление по случаю 1031-летия «Крещения Руси-Украины».

«Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укреплению и развитию. Я призываю Предстоятелей Церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве – наша сила и наше будущее!», – написал глава государства.