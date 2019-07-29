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В Киеве пьяный прокурор скрылся от патрульных в кустах

29.07.2019 / 16:50
В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили Chevrolet Cruz, за рулем которого, пребывая в нетрезвом состоянии, находился прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Леляк Ярослав Александрович.

Об этом сообщает Информатор.

Как указывает издание, у мужчины присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная ходьба, запах изо рта и невнятная речь.

 
 
 

Прокурору сразу предложили пройти проверку на драгере на месте и нашли двоих понятых, ими оказались участники общественной организации PitBull Киев. Но Леляк отказался.

После этого ему предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял.

В ходе споров с правоохранителями прокурор якобы решил согласиться на экспертизу в медучреждении. Но, вместо того, чтобы сесть в автомобиль полиции, скрылся через заросли в неизвестном направлении.

Источник 

прокурор, задержание, полиция, Леляк
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